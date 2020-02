Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfälle mit zwei Leichtverletzten +++

Oldenburg (ots)

Zwei Personen sind am Mittwochvormittag bei Verkehrunfällen im Stadtgebiet leicht verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich am Morgen gegen 7 Uhr auf der Hundsmühler Straße. Der 53-jährige Fahrer eines Renault wollte von der Hundsmühler Straße nach rechts in die Bodenburgallee abbiegen. Dabei übersah er eine auf dem Radweg fahrende 45-jährige Oldenburgerin, die mit ihrem Fahrrad ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. (185853)

Um 9.35 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall: Eine 86-jährige Fußgängerin lief mit einem Rollator auf dem Gehweg der Rostocker Straße entlang. Die Oldenburgerin wurde dabei von einem Renault erfasst, dessen 42-jährige Fahrerin rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr. Die Fußgängerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (186611)

Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: 0441/790-4115

