Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Erdgeschosswohnung +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Nadorster Straße ist am Wochenende ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 14.40 Uhr. Die unbekannten Täter hatten zunächst ein auf der Rückseite des Hauses gelegenes Fenster aufgehebelt und konnten so in die Wohnung klettern. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Sie flüchteten mit Bargeld, Schmuck, Uhren, einem Smartphone sowie einem Tresor, den sie zuvor gewaltsam aus einer Wand gerissen hatten.

Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. (173652)

