Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Betrug ++ Raubdelikt ++

Oldenburg (ots)

++ Betrug ++ Über eine Internet-Verkaufsplattform bot ein unbekannter Täter ein Handy, ein iPhone 11, zum Verkauf an. Eine 19 Jahre alte Oldenburgerin interessierte sich für das Handy und nahm Kontakt zu dem Anbieter auf. Der Handy-Anbieter erschien am 08.02.2020 gegen 17.00 Uhr bei der Oldenburgerin zu Hause. Nachdem der Verkäufer 900,-EUR erhielt, entfernte er sich zügig. Die Oldenburgerin stellte fest, dass es sich bei dem erhaltenen iPhone um ein Fake-Handy handelte. Beschreibung des Täters: Kräftige Figur, blonde Haare, Bartträger, bekleidet mit einer grünen Jacke und einem blauen Hemd. -171582-

++ Raub ++ Nachdem eine 27-jährige Bremerin über eine Internet-Verkaufsplattform Kontakt zu einem Anbieter eines iPhone-Handys hergestellt hatte, traf sich die Frau mit dem Handyverkäufer und einer weiteren männlichen Person am 08.02.2020 um 21.30 Uhr in der Rosenstraße in Oldenburg. Dort sollte der Handyverkauf stattfinden. Die Bremerin hegte aber bei der Inaugenscheinnahme des Handys den Verdacht, dass es sich bei dem Handy um eine Handy-Attrappe handeln könnte und trat vom Kauf zurück. Einer der Männer schubste die Frau und entriss ihr 900,-EUR. Mit dem Bargeld und dem Handy flüchteten die beiden Männer. Einer der beiden Männer wurde wie folgt beschrieben: 25 Jahre alt, 180cm groß, blonde Haare, deutsches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem khakifarbenen Parka und einer blauen Jeans. -171451-

Ein Tatzusammenhang zwischen dem Betrug und dem Raub kann nicht ausgeschlossen werden.

