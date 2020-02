Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Raub in Rastede, Trunkenheitsfahrt in Bad Zwischenahn++

Oldenburg (ots)

Raub auf Straße in Rastede: Am Freitag, den 07.02.2020, gegen 19:15 Uhr wird ein 29-jähriger Mann auf einem rückseitig gelegenen Parkplatz an der Anton-Günther-Straße von einer unbekannten Person zu Boden geschlagen und anschließend mehrfach getreten. Der dunkel gekleidete, maskierte Täter reißt dem Opfer eine Jacke vom Körper und flüchtet fußläufig in die Peterstraße. Hier steigt er in einen dunklen Kleinwagen und flüchtet vom Tatort. Das Opfer wird leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter 04403-9270 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Bad Zwischenahn: Am 09.02.2020, um 02:10 Uhr wurde durch Polizeikräfte ein Kleinwagen auf der Oldenburger Straße kontrolliert, dessen 45-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,60 Promille. Der Bad Zwischenahnerin ist eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt worden. Sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.

