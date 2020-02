Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++ Am Samstagabend,08.02.2020, zwischen 18.50 Uhr und 23.30 Uhr, dringt ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Schörenpad (Ortsteil Bloherfelde) ein. Nach Durchsuchen diverser Räume werden Gedenkmünzen und Bargeld entwendet. -172315- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

