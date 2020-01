Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

Ca. gegen 01.00 Uhr des 01.01.2020 kam es in der Hauptstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung, wobei durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Telefonzelle, sowie ein Stromkasten in unmittelbarer Nähe beschädigt worden sein soll. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Durch bisherige Zeugenaussagen handelt es sich bei der Tätergruppierung um zwei Damen und zwei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Weitere Ermittlungen folgen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

