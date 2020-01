Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Ein 50-jähriger Mann wird in der Gewerbestraße in Zweibrücken am 31.12.19 am Nachmittag mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit kann festgestellt werden, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von knapp über 1,1 Promille aufwies. Aufgrund dieser Tatsache erwarten den Mann nun Ermittlungen bezüglich einer Strafanzeige aufgrund einer Trunkenheitsfahrt.

