Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülltonnenbrand durch Feuerwerksraketen

Rodalben (ots)

Am Mittwoch, den 01.01.2020, gegen 01:40 Uhr kam es in der Fichtenstraße, Rodalben zu einem Mülltonnenbrand. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte die brennende Mülltonne schnell gelöscht werden. Es stellte sich heraus, dass ein 38-jährige Mann aus Rodalben nach dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern diese in seiner Mülltonne entsorgte und diese in die Garage stellte. Als er in der Garage dichten Rauch feststellte verständigte er die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war.

