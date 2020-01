Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 31.12.2019, gegen 23:50 Uhr kam es in der Schachenstraße, Pirmasens zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen Mann und seiner 40-jährigen Verlobten. In Folge des Streits packte der Mann seine Verlobte am Hals. Diese konnte sich aus der Wohnung des Mannes in die Wohnung eines 58-jährigen Mannes flüchten. Der 49-jährige Mann trat in der Folge die Wohnungstür des 58-jährigen Mannes ein und bedrohte seine Verlobte, sowie den Wohnungsinhaber mit einem Küchenmesser. Dieses konnte ihm der Wohnungsinhaber abnehmen, wobei er sich jedoch leicht verletzte. Vor Ort konnten die Polizeibeamten bei allen Beteiligten eine deutliche Alkoholisierung zwischen 1,87 und 1,89 Promille feststellen. Eine ärztliche Behandlung wurde durch alle Geschädigten abgelehnt.

