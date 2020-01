Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülltonnenbrand durch Feuerwerksraketen

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 01.01.2020, gegen 01:59 Uhr kam es in der Adalbert-Stifter-Straße, Pirmasens zu einem Mülltonnenbrand. Vor Ort konnte die bereits vollkommen geschmolzene Mülltonne in der Hofeinfahrt festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass ein 14-jähriger und 15-jähriger Jugendlicher nach dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern diese in der Mülltonne entsorgten.

