Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Wohnhäuser in Mehle -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 25.01.2020 kam es in Mehle in der Berliner Straße zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen 10.10 Uhr und 11.15 Uhr an den Häusern Fenster auf und drangen in die Gebäude ein. In den Gebäuden wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Über das Diebesgut können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

