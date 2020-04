Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Körperverletzung, Unfälle

Aalen (ots)

Obersontheim: Wildunfall

Kurz vor 6:00 Uhr am Dienstagmorgen war ein 51-Jähriger mit seinem PKW der Marke Daimler auf der L1066 zwischen Markertshofen und Obersontheim unterwegs. Als ein Reh versuchte die Straße zu queren wurde dieses von dem PKW erfasst und getötet. An dem Daimler entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Obersontheim: Diebstahl von vier Kompletträdern

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Irene-Kärcher-Straße. Hier haben die Eindringlinge offenbar einen dort geparkten Mazda CX5 aufgebockt und die vier neuwertigen Kompletträder abmontiert. Anschließend stellten die Diebe den PKW wieder auf den Bremsscheiben abgestellt. Der Wert der Kompletträder wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Bremsanlage des PKW beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Crailsheim: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am 15.04.2020, gegen 11.00 Uhr, hielt sich eine 34-jährige Frau zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn, an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße auf. Ein polizeibekannter 32-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf die Frau zu, holte kurz bevor er sie erreichte mit der Hand aus und versetzte ihr einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend fuhr der Mann unbeirrt weiter. Die Frau wurde durch den Schlag leicht verletzt. Laut den Angaben eines Zeugen soll der rabiate Radfahrer versucht haben noch eine weitere Person auf die gleiche Art und Weise zu schlagen. Das betreffende junge Mädchen konnte jedoch dem Schlag ausweichen.

Die Polizei Crailsheim bittet nun diese junge Frau, sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

