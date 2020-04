Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsches Gewinnversprechen - Stein beschädigte Windschutzscheibe - Brennende Baumstämme - Unfallflucht - Von Windböe erfasst - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 6.50 und 16.50 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Opel beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkdeck einer Gaststätte in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Falsches Gewinnversprechen

In der festen Annahme, dass sie 495.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe, überwies eine 72-Jährige in den vergangenen Wochen einen höheren Geldbetrag an einen Unbekannten. Dieser hatte die gutgläubige Frau wohl mehrfach angerufen und mit falschen Versprechungen dazu gebracht, ihm das Geld zukommen zu lassen. Als die 72-Jährige am Montag wiederum einen größeren Geldbetrag abgehoben hatte, wurde ihr Sohn aufmerksam, der dann die Polizei verständigte. Der Anrufer gab sich als Daniel Berger aus; die Überweisungen erfolgten auf das Konto eines angeblichen Herrn Güntert. Der Polizeiposten Westhausen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Abtsgmünd: Absperrpfosten übersehen

Auf rund 4200 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 38-Jähriger am Montagvormittag verursachte. Gegen 11.45 Uhr rangierte er mit seinem Lkw rückwärts an der Einmündung Uferweg / Gerberstraße. Dabei übersah er einen Absperrpfosten und fuhr dagegen.

Essingen: 8000 Euro Sachschaden

Am Montagmittag gegen 12.20 Uhr kam es auf der Limesstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand. Entlang des Fahrbahnrandes hatte ein 42-Jähriger seinen Lkw wegen Bauarbeiten angehalten. Als er wieder anfuhr, streifte er den Pkw Ford eines 85-Jährigen, der an dem stehenden Lkw vorbeigefahren war. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Essingen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 58-Jähriger am frühen Montagmorgen, als er in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßgartenstraße herumschrie und bei den Nachbarn läutete. Nachdem der Mann auch von seiner betagten Mutter nicht beruhigt werde konnte, wurde die Polizei verständigt, welchen den renitenten Mann im Krankenhaus einer Ärztin vorstellte. Kurz nach 9 Uhr wurde jedoch mitgeteilt, dass er die Einrichtung wieder verlassen hatte. Nachdem sich der Mann aus ärztlicher Sicht in einer hilflosen Lage befand, wurde wiederum die Adresse in Essingen angefahren, wo er tatsächlich kurz nach 10.30 Uhr ankam. Den Beamten gegenüber verhielt er sich äußerst aggressiv und versuchte mehrfach, nach einer Polizistin zu schlagen. Diese konnte jedoch ausweichen, so dass sie nicht getroffen wurde. Der 58-Jährige wurde am späten Vormittag in eine Spezialklinik verbracht.

Ellwangen: Stein beschädigte Windschutzscheibe

Beim Befahren der Haller Straße in Fahrtrichtung Eggenrot löste sich vom Reifen eines Lkw am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr ein Stein, welcher die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Fahrzeuges beschädigte. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Ellwangen: Parkrempler

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße beschädigte eine 58-Jährige am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr mit ihrem Pkw Opel einen Pkw Citroen, wobei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro entstand.

Rosenberg: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Hohenberg und Rosenberg erfasste eine 31-Jährige am Montagabend gegen 22 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ellwangen: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Schürfwunden an Armen und Beiden zog sich ein 59 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Montagmittag gegen 12 Uhr zu. Zur Unfallzeit fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Ford rückwärts von einem Grundstück auf die Dresdner Straße ein. Hierbei übersah er den Radler, der seinerseits in Richtung Erfurter Straße unterwegs war. Der 59-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Über den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro wird der Schaden beziffert, den ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte, als er beim Befahren des Kreisverkehrs Weißensteiner Straße / Josefstraße die Abgrenzung zum Gehweg beschädigte. Die Beschädigungen wurden am Montagvormittag gegen 11 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Gschwend: Waschbär von Pkw erfasst

Mit ihrem Pkw Smart erfasste eine 55-Jährige am Montagabend gegen 23 Uhr auf der B 298 zwischen Gschwend und Spraitbach einen die Fahrbahn querenden Waschbären. Der Vierbeiner verschwand nach dem Anprall im angrenzenden Gelände, wo er auch bei einer Absuche nicht aufgefunden werden konnte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brennende Baumstämme

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Montagabend kurz nach 20 Uhr zwei Baumstämme bei der Hütte des Albvereins Lindach in Brand. Das Feuer, das möglicherweise von einer Zigarettenkippe ausgelöst wurde, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

Lorch-Weitmars: Radfahrer von Motorrad erfasst

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 20 Uhr ereignete, musste ein Radfahrer zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer hatte den Radler mit seinem Fahrzeug erfasst, als er ihn auf der Kiesäckerstraße überholte und der Radfahrer zeitgleich nach links schwenkte, um auf den dortigen Radweg zu fahren. Nach dem Unfall waren sowohl das Motorrad, als auch das Mountainbike nicht mehr fahrbereit; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 53-Jähriger seinen Pkw Fiat am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Oberbettringer Straße anhalten. Eine 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Seat auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Radler übersehen

Mit seinem Pkw Ford fuhr ein 65-Jähriger am Montagmittag kurz vor 14 Uhr aus einer Tiefgarage über den Gehweg auf die Vordere Schmiedgasse ein. Dabei übersah er einen 24 Jahre alten Fahrradfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der Radler stürzte zu Boden, wobei er sich Verletzungen am Knie zuzog.

Bartholomä: 9000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 26-Jähriger, dass ein vor ihm auf der Lauterburger Straße fahrender Pkw Opel verkehrsbedingt anhalten musste, weshalb er mit seinem Pkw Renault auffuhr. Bei dem Unfall, der sich am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr ereignete entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 53 Jahre alte Fahrer des Opel blieben unverletzt.

Lorch: Von Windböe erfasst

Am Montag um kurz vor 15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lenker eines PKW Ford Transit die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er auf Höhe der Anschlussstelle Lorch-Waldhausen einen Lkw links überholen wollte und hierfür auf die linke Fahrspur ausschert, erfasst eine Windböe das Fahrzeug und drückte es nach links, so dass es zur Kollision mit der Mittelleitplanke kam. Hierbei entstand an dem Transit ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell