POL-DO: Illegales Autorennen in der nördlichen Innenstadt - Führerschein sichergestellt!

Die Fahrer zweier hochmotorisierter Autos sind in der Nacht auf den gestrigen Sonntag (16. Juni) in der Mallinckrodtstraße ein illegales Autorennen gefahren. Das zuvor ein Streifenwagen an der Ampel direkt hinter ihnen stand, bekamen die Raser offenbar nicht mit.

Demnach rollte der Streifenwagen gegen 1.45 Uhr auf die rote Ampel in Höhe der Schützenstraße zu. Direkt vor den Polizisten hielten zu diesem Zeitpunkt ein weißer Golf und ein grauer Porsche. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren beide zunächst gemächlich an. Wenige Sekunden später gaben sie Vollgas. Mit hoher Geschwindigkeit fuhren die Autos nebeneinander in Richtung Westen. Die Tachonadel sprang dabei auf knapp 100 km/h. Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgte der Streifenwagen die beiden Autos. Der Porsche konnte dabei in Höhe der Lagerhausstraße angehalten und kontrolliert werden. Auf dem Fahrersitz des Boliden saß ein 20-Jähriger aus Witten. Seine beiden Mitfahrer waren sogar noch jünger (18 und 19 Jahre, ebenfalls aus Witten). Noch vor Ort stellten die Polizisten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Der Wagen, dessen Halter nicht dabei war, wurde abgestellt und verschlossen.

Der am Rennen beteiligte weiße Golf mit Bochumer Städtekennung entfernte sich direkt über die Lützowstraße. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Rennen und/oder zum flüchtigen VW Golf geben können, sich bei der Polizeiwache Nord unter 0231-132-2321 zu melden.

