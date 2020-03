Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus im Moselparkhotel

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zeitraum vom 12.02.2020 bis zum 26.02.2020 wurde durch unbekannte Täter ein erheblicher Schaden im zurzeit geschlossenen Moselparkhotel in Bernkastel-Kues verursacht. Auf 4 Etagen inklusive des stillgelegten Schwimmbades erstrecken sich die Graffiti-Schriftzüge "DD" und "DDCrew" an den Wänden und an dem Mobiliar des Hotels. Zudem beschädigten sie Feuerlöscher und Glastüren. Die Summe des Schadens wird derzeit auf ca. 150.000,- EUR geschätzt. Bislang gibt es keine Täterhinweise.

Die Polizei Bernkastel-Kues hat folgende Fragen an die Bevölkerung: Hat jemand in dem oben genannten Zeitraum etwas rund um das Moselparkhotel beobachtet und gehört? Kennt jemand diesen Schriftzug? Gibt es andere Stellen, wo diese Schriftzüge stehen?

Um sachdienliche Hinweise wird unter der Rufnummer 06531/9527-0 bei der Polizei Bernkastel-Kues gebeten.

