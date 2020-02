Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Autoteile in Butzbach gestohlen+++Polo in Nieder-Florstadt zerkratzt+++In die Kasse gegriffen+++Ladendiebstahl+++Unfallfluchten und Unfälle+++

Friedberg (ots)

Butzbach: Autoteile gestohlen

Mehrere Autoteile im Wert von 24.000 Euro stahlen Unbekannte aus einem KFZ-Handel in der Weiseler Straße. Sie gelangten zwischen 12.00 Uhr am Montag (17. Februar) und 12.00 Uhr am Mittwoch (19. Februar) auf das Gelände des Autohauses. Dort hebelten sie mehrere Autos auf, montierten Fahrzeugzubehör ab und flüchteten mit dem Diebesgut. Wer hat dort etwas Verdächtiges gesehen. Wem sind Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-0.

Florstadt: Polo zerkratzt

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem Polo in Nieder-Florstadt. Das silberfarbene Auto parkte zwischen 12.00 Uhr am Montag (17. Februar) und 08.00 Uhr am Mittwoch (19. Februar) in der Straße "Auf der Beunde". Unbekannte zerkratzen das Fahrzeug an der kompletten rechten Seite. Hinweis bitte an die Polizei in Friedberg unter 06031/601-0.

Friedberg: Geld aus Kasse

Die Polizei sucht nach einem Ladendiebstahl von Mittwochabend (18. Februar) nach Zeugen. Ein unbekannter Mann wollte gegen 18:30 Uhr bei einem Angestellten eines Supermarktes in der Straßheimer Straße Geld wechseln. Beim Öffnen der Kasse griff der Unbekannte rein und entwendete Bargeld in zweistelliger Höhe. Nach Angaben des Zeugen sah der Verdächtige nordafrikanisch aus und sprach gebrochenes Deutsch. Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hat kurze schwarze glatte Haare und trug eine dunkle Jeans sowie eine dunkle dicke Fleecejacke. Wer hat diesen Verdächtigen gesehen und kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg unter 06031/601-0

Friedberg: Suzuki auf Parkplatz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch (19.Februar) auf einem Kundenparkplatz in der Straße "Haingraben" einen geparkten Suzuki. Der graue Suzuki stand dort zwischen 11.00 und 12.10 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am linken Heck beschädigt. Der Unfallverursacher kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Büdingen-Orleshausen: Unfallflucht im Hardeckring

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Volvos nach einem Unfall von Freitag (14.Februar) im Hardeckring. Der schwarze V40 parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7 zwischen Mitternacht und 13.10 Uhr und ist nun an Kotflügel und Fahrertür beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480. Büdingen: LKW touchiert

Trotz 5.000 Euro Schaden flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall von Mittwoch (19.Februar) in der Brunnenstraße. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren zwischen 16.40 und 17.00 Uhr einen geparkten LKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (19.Februar) gegen 17.40 Uhr in der Hauptstraße. Ein 77-jähriger Mann befuhr die Hauptstraße in Richtung Gartenfeldstraße. Dabei kam er in Höhe der Hausnummer 89 von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Zusammenstoß beim Einfahren in Verkehr

1.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls in der Kaiserstraße von Mittwoch (19.Februar). Ein 51-jähriger Mann mit einem Kleinbus parkte in Höhe der Hausnummer 123 in Richtung Europaplatz. Beim Losfahre bemerkte der Kleinbusfahrer offenbar eine 25-jährige Frau mit ihrem Peugeot zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Wölfersheim-Wohnbach: Anhänger gestohlen

Einen Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen FB-M-1381 entwendeten Unbekannte zwischen Montag (10. Februar) und Mittwoch (19.Februar) von einer frei zugänglichen Pferdekoppel. Wer hat zwischen Montag und Mittwoch etwas Auffälliges bemerkt oder hat den Anhänger eventuell gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Friedberg: VW mit Fußtritt beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Fahrer eines blauen VW. Der Wagen stand zwischen Samstag (15.Februar) 16.00 Uhr und Mittwoch (19.Februar) 16.00 Uhr in der Vilbeler Straße in Bruchenbrücken. Ein Unbekannter trat offenbar mit dem Fuß gegen die Beifahrertür des T-Cross. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/601440

Nidda-Harb: Waren im Wert von 160 Euro gestohlen

Modeschmuck, Tabakwaren und Kosmetikartikel im Wert von 160 Euro stahl eine 21-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Alois-Thums-Straße. Sie steckte die Sachen am Dienstag (18.Februar) gegen 15.30 Uhr in ihre Tasche. Im Kassenbereich schlug dann die Alarmsicherung an. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise bitte an die Polizeistation Nidda unter Tel. 06042/9648181.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell