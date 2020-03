Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 03.03.2020

Daun (ots)

Ereignis: Einbruch in Bürocontainer

Ort: Daun, Bitburger Straße

Zeit: 27.02.2020, 12.00 Uhr bis 02.03.2020, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Donnerstag, 27.02.20 bis Montag, 02.03.20, das Fenster eines Bürocontainers auf, der an einer Baustelle am Lidl-Markt in der Bitburger Straße in Daun abgestellt ist. Aus dem Inneren wurde unter anderem ein Elektronikartikel nebst Zubehör entwendet. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

