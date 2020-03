Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte verkratzen PKW

Speicher (ots)

In der Nacht vom 26. auf den 27.02.2020 wurde ein in der Bahnhofstraße in Speicher abgestellter PKW verkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg (Tel.: 06561/96580) zu melden.

