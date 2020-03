Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Teilbrand eines Holzschuppens

Bengel (ots)

Zum Teilbrand eines Holzschuppens kam es am 02.03.2020 gg. 16.45 Uhr in Bengel. Dort hatte ein Hauseigentümer die Asche aus seinem Ofen entnommen, in eine Plastikkiste geschüttet und anschließend im separat stehenden Holzschuppen auf seinem Grundstück untergestellt. Die Plastikkiste fing hieraufhin Feuer, welches auf den Holzschuppen übersprang und diesen teilweise beschädigte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Bengel gelöscht werden, die mit 15 Einsatzkräften im Einsatz war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR. Eine Gefahr für die umliegenden Gebäude bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571/926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell