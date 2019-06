Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Reifen auf Felgen

Iserlohn (ots)

Unbekannte ließen gestern insgesamt acht Reifen auf Alufelgen mitgehen. Die Beute stand zuvor in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses an der Grimmestraße. Die Tat muss sich zwischen 11 und 15.20 Uhr ereignet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Wer hat gestern verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell