Am 29.02.20 gegen 17.45 Uhr wurde am Bahnhof in Bullay ein 20-jähriger Mann kontrolliert. Hierbei wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

