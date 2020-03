Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer trotz Fahrverbot unter Alkoholeinfluss unterwegs

Alf (ots)

Am 29.02.20 gegen 18.20 Uhr wurde in Alf ein 59-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorlegen. Dieser wurde am gleichen Tag bei ihm sichergestellt, da er noch ein Fahrverbot wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu verbüßen hatte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldstrafe und einem weiteren Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell