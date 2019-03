Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Schranke beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Johanngeorgenstadt (ots)

Bereits am 12. Februar 2019 wurde vermutlich zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr am Bahnübergang am Ortsausgang Johanngeorgenstadt in Richtung Schwarzenberg die dortige Schrankenanlage beschädigt. Dabei wurde der Schrankenbaum abgebrochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Anlage wird mit etwa 1.800 Euro beziffert.

Der Spurenlage sowie den bisherigen Ermittlungen zufolge ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Richtung Breitenbrunn unterwegs gewesen und gegen die geschlossene Halbschranke gefahren. Dann entfernte es sich unerlaubt vom Unfallort.

Anzunehmen ist, dass dabei auch Beschädigungen am Verursacherfahrzeug entstanden sind.

Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

Rückfragen bitte an:



Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell