Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Wohnhauses

Altrich (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 03.03.2020, kam es in Altrich zu einem Brand eines Wohnhauses. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Außensteckdose auf der rückwärtigen Veranda entstand ein Brand, der sich auf die Hausfassade ausdehnte. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000 EUR. Die Feuerwehren von Altrich und Salmtal hatten den Brand schnell im Griff und verhinderten einen größeren Schaden. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen.

