Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Auel

Steffeln/Auel (ots)

Am Sonntag, den 01.03.2020 zwischen 15:00 - 17:00 Uhr kam es in der Straße "An der Kirch" in Auel zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den abgestellten PKW der Geschädigten an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer Hinweise zum Unfall bzw. zum flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Prüm (06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de) zu wenden.

