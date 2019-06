Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Autofahrer baut unter Alkoholeinfluss Unfall - Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Mannheim (ots)

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer baute am Samstagmittag unter Alkoholeinfluss in der Neckarauer Straße/Ecke Katharinenstraße einen Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 15:50 Uhr mit seinem Mercedes in der Katharinenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Neckarauer Straße abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer, der verbotswidrig den Radweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich eine Fraktur des Sprunggelenks zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Während am Mercedes kein Schaden entstand, wurde das Zweirad des 67-Jährigen leicht beschädigt. Die Beamten führten bei der Unfallaufnahme mit dem Mercedes-Fahrer einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über 1 Promille ergab. Der 32-Jährige musste daraufhin die Beamten zu einer Blutprobe mit aufs Polizeirevier begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

