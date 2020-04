Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Ohne Führerschein unterwegs - Polizeibeamte geschlagen und beleidigt - Feuer selbst gelöscht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Unbekannte deponierten am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Mohlstraße eine Feuerwerksbatterie, an welche sie zudem Hundekot angebracht hatten. Beim Entzünden der Feuerwerkskörper verteilte sich die Masse im kompletten Eingangsbereich des Gebäudes. Durch die Explosion wurde die Decke beschädigt, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Auch in den Briefkasten einer Bewohnerin warfen die Täter Hundekot. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Verkehrszeichen beschädigt

Auf rund 1800 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 23-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw BMW auf den Parkplätzen am Bahnhof ein Verkehrszeichen beschädigte.

Aalen: 5000 Euro Sachschaden

Mit seinem Pkw BMW fuhr ein 81-Jähriger am Dienstag gegen 17.30 Uhr rückwärts in die Werkstatthalle eines Autohauses in der Carl-Zeiss-Straße ein. Dabei fuhr er gegen die Mauer des Einfahrtstores, obwohl Mitarbeiter noch versucht hatten, den Senior durch Winken und Rufen zu warnen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Neresheim: Unfallflucht

Verkehrsbedingt musste ein 36-Jähriger seinen Pkw Hyundai am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstraße anhalten. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr leicht auf das stehende Fahrzeug auf. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten fuhr der Zweiradfahrer in Richtung Gerbergasse davon. Der Kradfahrer ist ca. 18 Jahre alt und trug einen schwarzen Helm. Er wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 23-jähriger Fiat-Fahrer missachtete am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr an der abknickenden Vorfahrt auf der Carl-Zeiss-Straße die Vorfahrt einer 17 Jahre alten Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Aalen: 29-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

In der Hirschbachunterführung hielt sich am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr ein 29-jähriger Mann auf, der lauthals herumschrie und augenscheinlich völlig verwirrt war. Der 29-Jährige, der deutlich betrunken war, schlug nach vorbeikommenden Passanten und bewarf diese mit Bierflaschen. Vier Beamte des Polizeipräsidiums Aalen, welche zufällig durch die Unterführung gingen, wurden ebenfalls von dem 29-Jährigen mit Flaschen beworfen, wobei eine Polizistin leicht verletzt wurde. Die Beamten, die in Zivilkleidung unterwegs waren, konnten den 29-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, überwältigen, wobei der Mann heftige Gegenwehr leistete und die Beamten bespuckte. Mit einem hinzugerufenen Streifenwagen wurde der 29-Jährige zum Polizeirevier verbracht. Da er sich wohl in einer absoluten Ausnahmesituation befand und durch sein Verhalten eine erhebliche Gefährdung darstellte, wurde er auf richterliche Anweisung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Westhausen: Ohne Führerschein unterwegs

Auf Höhe Immenhofen überholte ein 28-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr ausgerechnet ein Polizeifahrzeug, welches eine Rettungsgasse für einen nahenden Rettungswagen bildete, der mit Signal angefahren kam. Der junge Mann wurde daher einer Kontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass er bereits seit zwei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da der Verdacht bestand, dass der 28-Jährige unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand und ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Neuler: Pkw durch umgestürzten Baum beschädigt

Durch einen umgestürzten Baum wurde der Pkw Ford einer 22-Jährigen am Dienstagmittag beschädigt. Kurz nach 14 Uhr befuhr die junge Frau die Landesstraße 1075 zwischen Abtsgmünd und Neuler-Bronnen. In einer Senke auf der Brücke über den Krummbach prallte sie mit dem Fahrzeug gegen eine ca. 10 Meter lange Erle, welche umgestürzt und auf die dortigen Leitplanken gefallen war. Der Baum war rund 7 Meter vom Fahrbahnrand entfernt eingepflanzt worden.

Aalen: Polizeibeamte geschlagen und beleidigt

Nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl wurde ein 28-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr vom Detektiv in das Büro eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße gebeten, wo er Beamten des Polizeireviers Aalen übergeben werden sollte. Der Mann weigerte sich mit zur Dienststelle zu kommen, da er zunächst das Überwachungsvideo sehen wollte. Als ihm dies verweigert wurde, ging er in aggressiver und drohender Haltung auf die Beamten zu und schlug einem Polizisten in den Bauchbereich. Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Auch die gleichaltrige Begleiterin des Mannes, die ebenfalls zur Feststellung ihrer Personalien mit zur Dienststelle genommen werden sollte, beleidigte die eingesetzten Kräfte und fuchtelte mit einem Gegenstand, den sie in der Hand hielt wild umher. Die Frau gab an, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein und drohte damit, die Beamten anzuspucken.

Oberkochen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstagmittag gegen 12 Uhr verursachte, als er mit seinem Fahrzeug einen in der Katzenbachstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz streifte. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen 7,5-Tonner mit blauem Untergestell und grauer Plane handeln. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Bopfingen-Flochberg: Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Beim Wenden seines Pkw Nissan beschädigte ein 54-Jähriger am Dienstagmittag gegen 14 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Carl-Zeiss-Straße abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr davon, konnte jedoch rasch ermittelt werden, da eine Zeugin den Unfall beobachtet hatte und das Fahrzeugkennzeichen nennen konnte.

Ellwangen: Unfallflucht II

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte bereits am Montag zwischen 10 und 15 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Dresdner Straße abgestellten Pkw Audi beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Gschwend: Gegen Straßenlaterne gefahren

Alkohol- und Drogenkonsum war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ereignete. Auf der Gartenstraße kam ein Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dort aufgestellte Straßenlaterne. Beim Eintreffen der Polizei waren drei Personen vor Ort, die allesamt leicht verletzt waren und unter deutlicher Alkoholeinwirkung standen. Da noch nicht vollständig geklärt werden konnte, wer das Fahrzeug zur Unfallzeit gesteuert hatte, wurde der Pkw, der massiv beschädigt wurde, sichergestellt.

Schwäbisch Gmünd: Feuer selbst gelöscht

Kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend wurden Anwohner der Straße Wildeck durch einen lauten Schlag und Brandgeruch aufgeschreckt. Bei einer Nachschau stellten sie fest, dass ein Holzstapel, der sich in einem Zwischenraum zwischen zwei Gebäuden befand, brannte. Das Feuer konnte durch die Zeugen selbst rasch gelöscht werden. An der Örtlichkeit konnten von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd Zigarettenkippen festgestellt werden. Bei dem Brandgut handelt es sich um massive Holzbalken, die durch einen Schwelbrand vermutlich über mehrere Stunden brannten. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Heubach: Straßenlaterne beschädigt

Beim Ausparken seines Pkw Audi beschädigte ein 53-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr eine in der Gmünder Straße aufgestellte Straßenlaterne, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Schaden

An der Einmündung Vogelhofstraße / Lorcher Straße missachtete eine 45-jährige Citroen-Fahrerin am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr die Vorfahrt einer 27 Jahre alten Mercedes-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

