Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Nachtrag zu Verkehrsunfall, Fußgänger verstorben -

Hahnstätten (ots)

Die Polizeiinspektion Diez gibt hiermit bekannt, dass der bei dem Unfall am 02.01.2020 in Hahnstätten (s. a. Pressemitteilung vom 02.01.2020, 22:54 Uhr) durch einen Lkw erfasste Fußgänger auf Grund der erlittenen Verletzungen am vergangenen Wochenende im Krankenhaus verstorben ist.

