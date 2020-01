Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nister-Möhrendorf (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Nister-Möhrendorf. Ein Pkw befuhr dort die Bundesstraße B414 von Hof kommend. In der Ortschaft verlor der Fahrer in der starken Linkskurve auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit und erheblichen Alkoholeinfluss die Kontrolle über seien Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er den Zaun eines Grundstückes, beschädigte eine Hauswand und ein Verkehrszeichen. Am Pkw entstand Totalschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell