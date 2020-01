POL-PDMT: Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer tödl. verletzt

Polizeidirektion Montabaur

Am Freitag, den 03.01.2020, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen die Landesstr. 327 aus Richtung Kemmenau kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. In einer scharfen Rechtskurve kurz vorm Ortseingang Bad Ems kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Felswand. Hierbei verstarb der Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an. Die Landesstr. 327 war in diesem Bereich für ca. drei Stunden vollgesperrt.

