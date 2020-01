Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Parkplatzunfall mit unerlaubtem Entfernen

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2020, in dem Zeitraum zwischen 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr ereignete sich in Hachenburg eine Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte hatte seinen grauen PKW Audi Q3 in diesem Zeitraum sowohl auf dem Parkplatz des HIT-Marktes, des Baustoffhandel Mies als auch auf dem Platz des Getränkemarktes Groß zwischenzeitlich abgestellt. Gegen 15:45 Uhr wurde dann ein nicht unerheblicher Sachschaden im hinteren, rechten Fahrzeugbereich festgestellt. An welcher Örtlichkeit die Beschädigungen letztendlich verursacht worden sind, ist bislang nicht geklärt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell