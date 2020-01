Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Bad Marienberg (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2020, kam es gegen 16:45 Uhr in Bad Marienberg auf dem Parkplatz des Wildparks zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Das spielende Kind kam hierbei mit einem vorbeifahrendem PKW in Kontakt und zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu.

Das Kind wurde im Weiteren zur ärztlichen Behandlung in ein spezielles Krankenhaus verbracht.

