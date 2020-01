Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heckenbrand durch Silvesterrakete

Höchstenbach (ots)

Am 01.01.2020 um 01:00 Uhr kam es zu einem Heckenbrand in der Wilhemstraße in Höchstenabch. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch Anwohner gelöscht werden. Ursächlich war eine abgefeuerte Silvesterrakete. Der Verursacher ist nicht bekannt.

