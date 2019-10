Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 13-Jähriger rennt vor Straßenbahn über rote Ampel und kommt zu Fall

Karlsruhe (ots)

Da am Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr, ein 13-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle Untermühlstraße in der Durlacher Allee trotz roter Fußgängerampel vor der gerade anfahrenden Straßenbahn die Fußgängerfurt überquerte, leitete der Fahrer der Straßenbahn eine Gefahrenbremsung ein. Der Schüler wurde von der Straßenbahn glücklicherweise nur am Schulranzen erwischt und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Junge konnte ohne ambulante Behandlung der elterlichen Führsorge übergeben werden.

