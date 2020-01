Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verletzung durch Böller

Dreisbach (ots)

Am 31.12.2019 gegen 22:40 Uhr entzündete ein 27-jähriger Mann einen Böller, welcher in seiner Hand explodierte. Der Mann verletzte sich an einem Finger und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

