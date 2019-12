Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bad Marienberg, Wildpark (ots)

Am Montag, den 30.12.2019, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wildparks in Bad Marienberg. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen PKW auf dem Haupt-Besucherparkplatz abgestellt und ging in den Wildpark. In der Zeit zwischen 15:20 Uhr bis 16:30 Uhr wurde der PKW vermutlich durch einen anderen Ein-oder Ausparkenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Hachenburg zu melden.

