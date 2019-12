Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der L 288 vom heutigen Tag

Alpenrod (ots)

Am heutigen Mittag, 30.12.2019, ereignete sich auf der L 288, Gemarkung Alpenrod, ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eingeklemmt wurde. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 59-jährige (Korrektur zur Erstmeldung) Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen im Hinblick auf die Unfallursache dauern noch an.

