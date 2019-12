Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bölsberg (ots)

Der Geschädigte stellte seinen PKW, einen schwarzen Fiat Punto, am Samstag, 28.12.2019, gegen 15 Uhr, in Bölsberg, Rödchenstraße, am Fahrbahnrand ab. Vermutlich streifte der unbekannte Verkehrsunfallverursacher den geparkten PKW im Vorbeifahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580)

