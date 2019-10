FW-E: Umgestürzter Müllwagen - drei verletzte Personen

Feuerwehr Essen

Umgestürzter Müllwagen - drei verletzte Personen

Essen-Altenessen-Nord, Gladbecker-Straße, 14.10.2019, 14:02 Uhr

Gegen 14:00 Uhr stürzte ein Müllwagen auf der B224 um. Die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das in Richtung Gladbeck fahrende Fahrzeug kurz vor der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal von der Fahrbahn ab, riss mehrere Meter Leitplanke aus der Verankerung und stürzte um. Dabei wurde das Führerhaus stark beschädigt. Die drei Fahrzeuginsassen waren entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt und konnten das Fahrzeug trotz der starken Verformungen vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Alle drei wurden bei dem Unfall verletzt und wurden nach notärztlicher Untersuchung in geeignete Kliniken gefahren. Eine zufällig in der Nähe des Unfallortes befindliche Passantin nahm das Geschehen so mit, dass sie ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Kleinere Mengen Betriebsstoffe liefen aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug aus und wurden von der Feuerwehr aufgefangen. Während der Bergung des verunfallten Fahrzeuges durch eine Spezialfirma verbleiben weiterhin Feuerwehrkräfte vor Ort. Bis zum Abtransport des LKW bleibt die B 224 in Richtung Norden komplett gesperrt. Lange Staus sind die Folge. (md)

