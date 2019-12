Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Neunkirchen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtet

Neunkirchen (ots)

Am 29.12.19, um 01.54 Uhr, erhielt die Polizei Westerburg Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 50 bei Neunkirchen. Ein 46 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw nach einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer ließ den Pkw zurück, entfernte sich von der Unfallstelle und konnte später durch die Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrer war glücklicherweise unverletzt geblieben. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand wurden Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

