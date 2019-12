Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Mündersbach (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 26.12.2019 10:30 Uhr - 20:00 Uhr und Freitag, 27.12.2019 12:00 Uhr - 15:00 Uhr kam es in Mündersbach in der Straße "Großer Garten" zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten mittels Aufhebeln und Aufbohren einer im rückwertigen Bereich des Anwesens gelegenen Terrassentür Zugang zum Haus zu erlangen. Es blieb bei einem Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell