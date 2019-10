Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Unfallflucht am heutigen Dienstagmorgen in der Max-Roth-Straße sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hat eine 19-jährige Radfahrerin die Fahrbahn auf Höhe des Schwimmbades über eine Verkehrsinsel überquert. Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich dunklen Kombis kollidierte mit der Heranwachsenden und diese kam zu Fall. Sie trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. Ohne sich um den Vorfall zu scheren, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer 07225 9887-0 erbeten.

/ya

