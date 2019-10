Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Mülleimerbrand

Durmersheim (ots)

Der Inhalt eines Blechmülleimers geriet am Montag gegen 21:45 Uhr in der Weissenburger Straße in Brand. Die verständigte Feuerwehr Durmersheim konnte den Brand schnell löschen, so dass kein großer Sachschaden entstand. /ag

