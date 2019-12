Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Wohnungseinbrüche in der Steinebacher Straße und Vor der Heck

Hachenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 26.12.2019, kam es in der Zeit zwischen 12:30 h und 18:55 h in Hachenburg, in der Steinebacher Straße sowie Vor der Heck zu Wohnungseinbrüchen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

