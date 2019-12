Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Der Geschädigte parkte seinen grauen PKW, Honda Civic,am Samstag, 28.12.2019, gegen 14 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Saynstraße, Hachenburg. Als er wenig später zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Der unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten PKW und flüchtete dann von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580).

