Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Katzenelnbogen (ots)

Am 31.12.2019 gegen 15:50 Uhr wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Katzenelnbogen gemeldet. Zwei Bewohner mussten mittels Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Die FFW konnte den Brand schnell und ohne Gefahr eines Übergreifens löschen. Aufgrund von Rußbildung sind die Wohnungen des Mehrparteienhauses vorübergehend nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell