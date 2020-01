Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung in Gaststätte

Hachenburg (ots)

An Neujahr kam es gegen 05:00 Uhr in einer Gaststätte in der Burgbitz in Hachenburg zu Streitigkeiten zwischen drei Personen, welche zu einer körperlichen Auseinandersetzung führten. Hierbei wurde ein 26-Jähriger leicht verletzt. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell