Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bild-Infos

Download

Bad Marienberg (ots)

Am 03.01.2020 / 23:04 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Höhe des Wildpark Hotel in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Der Fahrzeugführer befand sich zunächst in seinem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in Bewegung und drohte, von der erhöhten Parkfläche den Steilhang herunter zu rollen. Der Fahrer, welcher das Fahrzeug daher verließ, stürzte die etwa vier Meter tiefe Hangfläche hinunter und zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu.

Feuerwehr und weitere Rettungskräfte waren im Einsatz. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell