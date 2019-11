Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Terminverschiebung Info-Veranstaltungen zum Einbruchschutz

Puderbach (ots)

Die bereits in der Presse angekündigte Veranstaltung der Polizei Straßenhaus zum Thema Einbruchschutz am 07.11.2019 in Puderbach muss verschoben werden. Neuer Termin: Donnerstag, 28.11.2019 17-20 Uhr - EDEKA Markt Puderbach

Hier auch nochmal die noch kommenden weiteren Termine:

Donnerstag, 14.11.2019 17-20 Uhr - REWE Markt Rengsdorf Donnerstag, 21.11.2019 16-19 Uhr - REWE Markt Straßenhaus Mittwoch, 11.12.2019 16-19 Uhr - Vorteil Center in Asbach

Für Rückfragen steht Ihnen die Polizei in Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zur Verfügung

