Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Stein-Neukirch- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, Suche nach Verkehrsunfallzeugen

Stein-Neukirch (ots)

Am Montag, den 06.01.2020, gegen 12:04 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B54 aus Fahrtrichtung Emmerichenhain kommend in Fahrtrichtung Haiger. Der erste PKW einer Fahrzeugkolonne beabsichtigte nach links in einen Feldweg einzubiegen, dazu betätigte er den Fahrtrichtungsanzeiger und bog nach links ab. Zwei unbekannte und dahinter fahrende PKWs, sowie ein schwarzer VW konnten noch rechtzeitig abbremsen. Eine 68-jährige Frau fuhr daraufhin mit einem roten Opel aufgrund Unachtsamkeit und fehlenden Sicherheitsabstandes auf die vorausfahrende und abbremsende Fahrzeugkolonne auf. Dabei verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die zwei unbekannten Fahrzeugführer/-innen/ Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg unter u.a. Telefonnummer zu melden.

